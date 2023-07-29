Сычёв оценил переход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

Экс-форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о переходе нападающего петербургского «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма сделки составила 60 миллионов евро.

«Отличная работа «Зенита», хорошая сумма для нынешних реалий и будущего. Саудиты собирают очень конкурентоспособный чемпионат. Уровень там очень высокий», - передает слова Дмитрия издание «Чемпионат».

Малком защищал цвета петербургского коллектива с 2019 по 2023 год. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий провел 27 поединков, отметившись 23 забитыми мячами. Он стал лучшим бомбардиром турнира.