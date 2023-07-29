Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «сине-бело-голубыми» и «Ростовом».

«Я не считаю, что «Зенит» можно назвать явным фаворитом игры с «Ростовом». Дончане играют дома, у Карпина хорошая команда, которая в прошлом сезоне боролась за самые высокие места в чемпионате. Им немного не хватило очков в самой концовке. Интересно, будет ли сегодня жарко, потому что погода тоже может наложить свой отпечаток на ход встречи», - сказал Радченко.

Матч «Ростов» - «Зенит» состоится сегодня, 29 июля, начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.