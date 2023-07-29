Мостовой: «Если «Спартак» не попадёт в тройку РПЛ - это будет позор»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о перспективах команды Гильермо Абаскаля в новом розыгрыше Премьер-лиги.

«Клуб потратил много денег на трансферы. Поэтому, если с нынешним составом «Спартак» не попадет в тройку РПЛ, - это будет позор. Они обязаны там быть», - приводит слова Мостового издание «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам прошлого сезона чемпионата России «красно-белые» финишировали на третьем месте в турнирной таблице.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ спартаковцы на своем поле отпраздновали победу над «Оренбургом» со счетом 3:2.