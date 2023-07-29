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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гафин: «Для РПЛ Тюкавин не продаётся»

29 Июля 2023 • 12:34 Комментировать

Дмитрий Гафин, который входит в совет директоров московского «Динамо», высказался касательно потенциального трансфера нападающего Константина Тюкавина.

«Константин не продается. У него есть контракт с клубом, в контракте прописан выкуп, который действует не для РПЛ, а для ряда ведущих европейских лиг. Для РПЛ он не продается», - приводит слова Гафина издание «РБ Спорт».

Тюкавин защищает цвета «Динамо» с января 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Константин провел 28 матчей за «бело-голубых». Форвард забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин Дмитрий Гафин
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