Атакующий полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи не входит в сферу интересов «Спартака». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее информация о возможном переходе 25-летнего Батчи из «Краснодара» в «Спартак» появилась в Африке.

В «Краснодар» Жоау Батчи перебрался в сентябре 2022 года. С тех пор представитель Анголы провёл за «быков» 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал два результативных паса на партнёров.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт 30 июля – против «Сочи». На следующий день «Спартак» сыграет против «Балтики».