​Агент Агузаров высказался о Дзюбе

Известный агент Алан Агузаров высказался о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

По словам Агузарова, результативность 34-летнего футболиста во второй части сезона 2022/2023 стала для многих неожиданной. Агент отметил вклад тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова и других игроков, не преуменьшая заслуги самого Дзюбы.

«Дзюба - своеобразный парень: кому-то он нравится, кому-то нет. Но нельзя не отметить его волевой характер и способность выходить из порой очень сложных ситуаций, что, конечно же, добавляет ему вистов», - сказал Агузаров, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в воскресенье, 30 июля. Команда Михаила Галактионова будет играть против «Факела» на выезде во втором туре Премьер-лиги.