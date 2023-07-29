Сычёв: «В этом сезоне увидим нового чемпиона РПЛ»

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Сычёв, поигравший за московский «Локомотив» и сборную России, поделился мнением о конкуренции в новом розыгрыше Премьер-лиги.

«В этом сезоне конкуренции будет больше, чем в прошлом. И в целом в последние годы. Рискну предположить, что в новом сезоне увидим нового чемпиона», - приводятся слова Дмитрия на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом сезоне петербургский «Зенит» досрочно завоевал золотые медали. Подопечные Сергея Семака пять раз подряд становились чемпионами России.

В ближайшем матче «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против «Ростова».