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Радимов - о матче «Ростов» - «Зенит»: «Будет жарко»

29 Июля 2023 • 11:58 Комментировать

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий касательно предстоящего поединка между «Ростовом» и «сине-бело-голубыми» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

«Будет жарко. Для «Зенита» игра будет очень тяжёлой. Болельщиков соберется много, это будет матч тура», - приводятся слова Радимова на страницах издания «РБ Спорт».

Поединок состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 29 июля. Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Владислав Радимов
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