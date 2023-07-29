Радимов - о матче «Ростов» - «Зенит»: «Будет жарко»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий касательно предстоящего поединка между «Ростовом» и «сине-бело-голубыми» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

«Будет жарко. Для «Зенита» игра будет очень тяжёлой. Болельщиков соберется много, это будет матч тура», - приводятся слова Радимова на страницах издания «РБ Спорт».

Поединок состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 29 июля. Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.