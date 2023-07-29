Сычёв высказался о трансфере Кузяева во Францию

Экс-нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о переходе бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Далер сделал отличный выбор. Будут сложности с адаптацией во Франции, но я верю в Далера. Он очень трудолюбивый игрок, с должным настроем все у него получится», - приводятся слова Дмитрия на страницах издания Sport24.

У Кузяева истек срок действия трудового соглашения с петербургским клубом этим летом. Он присоединился к «Гавру» на правах свободного агента. Между сторонами подписан контракт, рассчитанный до июня 2025 года. Трансферный ценник россиянина – 10 миллионов евро.