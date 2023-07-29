Названа причина срыва трансфера Клаудиньо

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо, сообщил о срыве переговоров по переходу игрока в бразильский «Фламенго». Представитель футболиста обозначил причину, почему сделка не состоялась.

«Зенит» не принял предложение «Фламенго», - рассказал агент в интервью корреспонденту «Спорт День За Днем».

Ранее в прессе сообщалось, что «Фламенго» предлагал за переход 26-летнего футболиста 15 миллионов евро. Петербургская сторона оценивает игрока минимум в 25 миллионов.

Трудовое соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2027 года.