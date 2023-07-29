Бывший защитник российских клубов РПЛ Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Я думаю, им уже сейчас интересуются какие-то клубы. Не знаю из каких чемпионатов, но, наверное, он интересен европейским командам. Он проделывает много работы, много подключается. Конечно, есть проблемы в обороне, но дело наживное, поэтому со временем наберётся опыта и будет лучше и лучше. А так, конечно, то, как он «Локо» помогает в атаке, нет сомнений.

Не лучше его поставить в полузащиту? Там он может потеряться, а здесь он из глубины бежит и есть пространство. В полузащите, когда будет играть ближе к атаке, возможно, не будет пространства и не будет так хорош. Не надо ничего менять, пусть играет на своей позиции», — сказал Дьяков.

В прошлом сезоне 24-летний Тикнизян провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал столько же результативных передач.

В нынешнем сезоне защитник сыграл два матча и забил два гола.