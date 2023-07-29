Широков дал оценку трансферу Малкома в Саудовскую Аравию

Экс-полузащитник сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков рассказал, что думает об уходе бразильского нападающего Малкома из петербургского «Зенита». Форвард продолжит карьеру в саудовском «Аль-Хиляле». Сумма сделки составила 60 миллионов евро.

«С точки зрения бизнеса - отличный переход. «Зенит» купил игрока дешевле, а продал дороже. Смогли заработать - молодцы. Ушёл на пике цены. Для «Зенита» и Малкома это хорошо», - передает слова Широкова издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне Российский премьер-лиги Малком принял участие в 27 поединках и стал лучшим бомбардиром турнира. 26-летний нападающий отметился 23 забитыми мячами (два – с пенальти) и семью результативными передачами.