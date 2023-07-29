​«Динамо» интересен полузащитник «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Шикинью входит в сферу интересов «Динамо». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что 28-летний Шикинью также интересен клубам из Италии и Турции.

В ближайшее время представители Шикинью проведут встречу с руководством «Бенфики», на которой обсудят будущее игрока. Действующий контракт португальца с грандом португальского футбола истекает в конце июня 2024 года.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Шикинью в 6 миллионов евро.