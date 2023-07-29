В Госдуме высказались о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, который является болельщиком московского «Спартака», высказался относительно перехода экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Клубы стараются усиливаться. Это нормально. Не считаю это предательством. Видимо, там условия предложили получше. Таков футбольный мир», - передает слова Жукова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Фернандес выступал за «армейский» клуб с 2012 по 2022 год, после чего временно приостановил карьеру. Марио пополнил ряды «сине-бело-голубых» в середине уходящего месяца. Он заключил трудовое соглашение до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на один год.