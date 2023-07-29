«Фенербахче» сделал предложение по игроку «Зенита»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип входит в сферу интересов «Фенербахче». Как сообщает Takvim, турецкий гранд уже сделал предложение по 23-летнему казахстанцу. Речь идёт о сумме в 2,5-3 миллиона евро. При этом отмечается, что чемпионы России хотят выручить за Алипа как минимум 5 миллионов евро.

По данным источника, самому Алипу интересен вариант с трансфером в «Фенербахче». Стоит сказать, что ранее слухи связывали этого футболиста с другим топ-клубом по меркам Турции – с «Бешикташем».

За «Зенит» Нуралы Алип провёл 26 официальных матчей. Результативными действиями защитник сборной Казахстана не отмечался.