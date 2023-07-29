Наши парни едут в Европу: трансферы игроков из чемпионата России в европейские клубы

Трансферное окно в самом разгаре, и футболисты из российского чемпионата находят свои предложения в Европе, несмотря на геополитическую ситуацию. Наибольший интерес, конечно, проявляется к молодым талантам. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о перспективных трансферах футболистов чемпионата России в европейские клубы.

Уже в Европе

Один из главных трансферов на выход в европейский чемпионат – безусловно, переход Далера Кузяева во французский «Гавр». Пятикратный чемпион России в составе питерского клуба пошёл на существенное понижение заработной платы, чтобы сыграть в Европе, в достаточно скромном клубе. Будем следить за Далером, который уже сыграл в стартовом составе «Гавра». Продолжают играть в европейских клубах Александр Головин, Алексей Миранчук, ждём новых свершений в этом сезоне от Александра Кокорина. Есть ребята и в более скромных командах. Подробнее о том, за кем из россиян следить в европейских чемпионатах – можно узнать здесь.

Готовы к переезду

Две фигуры из чемпионата России сегодня на низком старте и готовы к переезду в европейские чемпионаты. Эдуард Сперцян собирается в «Аякс», но он имеет армянское гражданство и уже заигран за национальную сборную, в составе которой провёл 17 матчей. Арсен Захарян был главным ньюсмейкером в зимнее трансферное окно. Его переезд в «Челси» обсуждали и ждали. Не срослось. Сегодня талантливого 20-летнего форварда сватают в итальянский «Лацио». И даже сумма сделки уже озвучена – 15 млн евро. Однако вероятен вариант с «Челси», переезд в который возможен после перехода во французский «Страсбур». Неплохая многоходовочка.

Впереди паровоза

Московский «Локомотив» не очень удачно провёл прошлый сезон, но в конце сумел хоть немного выправить положение и расположиться на восьмой строчке в турнирной таблице. Во многом это получилось с помощью весьма талантливой молодёжи. Наир Тикнизян также заигран за сборную Армении, но свою карьеру провёл в российских командах, выступая за юношеские и молодёжные сборные России. Прошлый год у Тикнизяна получился весьма прорывным: 37 матчей во всех турнирах, 6 голов. Вариантов для продолжения карьеры у 24-летнего игрока немало, но наиболее интересным выглядит «Вердер».Не стоит забывать про российского суперталанта Сергея Пиняева. Самый юный дебютант сборной России уже стажировался в «Манчестер Юнайтед», но пока о переезде в Европу не думает. Наиболее реальный переезд – в Санкт-Петербург, но Сергея пока что всё устраивает в «Локомотиве».

ЦСКА разбирают

Текущее трансферное окно наверняка надолго запомнится болельщикам ЦСКА: невозвращение Марио Фернандеса, точнее возвращение туда, куда не ждали; переход Медины в «Спартак». И на этом трансферные новости для армейцев не заканчиваются. 25-летний полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов находится в сфере интересов «Бешикташа». Фёдор Чалов впервые вывел армейцев на поле с капитанской повязкой. Случилось это в кубковой встрече против «Оренбурга». Форвардом продолжают активно интересоваться «Галатасарай» и «Фенербахче», а во Франции форварда ждать не стоит.

А кто ещё?

Переезд в Турцию с последующим уходом в серьёзный европейский чемпионат. По этому пути пытался пойти Артём Дзюба, но не вышло. Данил Круговой в своей карьере трижды становился чемпионом России и к 25 годам успел сыграть в одном матче за национальную команду. Есть вероятность, что защитник, имеющий 85 матчей и три гола в активе в РПЛ, продолжит свою карьеру в турецком «Фатих Карагюмрюк».

Автор первого в своей карьере дубля в ворота «Оренбурга» Даниил Хлусевич явно повысил свою привлекательность для клубов, которые им интересуются. А среди них «Лацио», «Дженоа и «Спортинг». Вероятно, ни один из рассмотренных трансферов не состоится, но впереди ещё целый месяц, в течение которого ведущие европейские чемпионаты готовы приобретать новых игроков. А значит, для новобранцев открываются широкие просторы. Главное, что талантливые футболисты из чемпионата России могут прорваться в Европу.

Список игроков и клубы, которые на них претендуют.