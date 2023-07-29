Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

- Если «Ростов» не успеет заявить новичков, состав у него опять будет проблемным. При этом молодёжь пока «Ростов» не подводила. Комаров забил «Рубину» просто шедевр после прекрасной передачи Тугарева.

Мне непонятно, почему нельзя было синхронизировать календари Кубка и чемпионата так, чтобы команды имели одинаковое число дней между матчами. Возможно, «Зенит» потратил дополнительный день между играми на переезд.

Я бы сказал, что шансы 60 на 40 в пользу «Зенита». Наверняка на команду-чемпиона придёт больше зрителей, чем обычно, что добавит сил «Ростову». Здесь ещё немаловажный фактор, что на юге России переменчивые погодные условия: то аномальная жара, то ливни с грозами и градом. Лишь бы погода не повлияла на ход матча.

Матч «Ростов» – «Зенит» начнётся сегодня, 29 июля, в 20:00.