Виллаш-Боаш оценил работу Семака в «Зените»

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, который поработал в петербургском «Зените», высказался о нынешнем главном тренере «сине-бело-голубых» Сергее Семаке.

«Зенит» - фантастический клуб для работы. Там есть все условия. Ему удалось там добиться результата. Он достаточно талантлив, так что в этом нет ничего удивительного», - поведал специалист в видеоролике на YouTube-канале kolos.

Напомним, что Семак занимает пост главного тренера петербургского коллектива с 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд становилась чемпионом России. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.