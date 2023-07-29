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Виллаш-Боаш оценил работу Семака в «Зените»

29 Июля 2023 • 10:20 Комментировать

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, который поработал в петербургском «Зените», высказался о нынешнем главном тренере «сине-бело-голубых» Сергее Семаке.

«Зенит» - фантастический клуб для работы. Там есть все условия. Ему удалось там добиться результата. Он достаточно талантлив, так что в этом нет ничего удивительного», - поведал специалист в видеоролике на YouTube-канале kolos.

Напомним, что Семак занимает пост главного тренера петербургского коллектива с 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд становилась чемпионом России. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Андре Виллаш-Боаш
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