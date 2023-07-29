Булыкин: «Агенты всегда найдут способ сделать так, чтобы довольны были все, кроме российского футбола»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался насчёт потенциальной отмены статуса легионеров игрокам из стран БРИКС. В этот список входят такие государства, как Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

«Этого не случится. Агенты всегда найдут способы, как выкручивать руки футбольному клубу, а лучше всего поработать с ним так, чтобы довольны были все, кроме российского футбола», – цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Дмитрий выразил мнение, что главная проблема российского футбола заключается в агентах и менеджменте клубов, которые действуют в целях экономической выгоды, а не развития футболистов. Напомним, Булыкин в данный момент является депутатом Государственной Думы.