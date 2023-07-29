Булыкин: «Иногда происходят переходы, когда иностранцы не тянут уровень РПЛ»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о проблеме с легионерами в Премьер-лиге. Бывший форвард московского «Локомотива» считает, что некоторые приезжие футболисты не тянут уровень РПЛ.

«Иногда происходят такие переходы, когда иностранцы, явно не уровня РПЛ, приезжают и занимают места. Их наигрывают непонятно для кого, а российские ребята сидят», – цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, Дмитрий за свою карьеру успел поиграть за амстердамский «Аякс», «Твенте» и леверкузенский «Байер». Булыкин повесил бутсы на гвоздь в составе «Волги» из Нижнего Новгорода в 2014 году.