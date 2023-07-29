Бубнов сделал точный прогноз на матч «Ростов» - «Зенит»

В рамках второго тура Российской премьер-лиги состоится поединок между «Ростовом» и петербургским «Зенитом». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:2. «Ростов» - команда крепкая: неспроста в прошлом сезоне могли залететь в призы. Но класс «Зенита» даже при всех его проблемах всё-таки выше. Он будет иметь преимущество», - передает слова эксперта Sportbox.

Встреча состоится на стадионе в Санкт-Петербурге сегодня, 29 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией матча можно будет на Liveresult.ru.