Бубнов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Динамо»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поединке второго тура Премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и столичным «Динамо».

«1:1. У «Динамо» новый тренер, перед которым после провального сезона стоят серьезные задачи. «Крылья» тем временем стартовали неожиданно хорошо. На мой взгляд, силы равны», - передает слова эксперта издание Sportbox.

Матч «Крылья Советов» - «Динамо» состоится сегодня, 29 июля, на стадионе в Самаре. Начало поединка запланировано в 15:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.