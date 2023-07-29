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Бубнов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Динамо»

29 Июля 2023 • 09:56 Комментировать

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поединке второго тура Премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и столичным «Динамо».

«1:1. У «Динамо» новый тренер, перед которым после провального сезона стоят серьезные задачи. «Крылья» тем временем стартовали неожиданно хорошо. На мой взгляд, силы равны», - передает слова эксперта издание Sportbox.

Матч «Крылья Советов» - «Динамо» состоится сегодня, 29 июля, на стадионе в Самаре. Начало поединка запланировано в 15:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Александр Бубнов
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