Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

29 Июля 2023 • 19:30 Комментировать (7)
Ростов
0:0
Зенит
1 5.20 X 4.00 2 1.65
1-й тайм

Во втором туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Зенит».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Ростов - Зенит

Доступ после регистрации

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ростов0:0Зенит
Песьяков СергейЧернов ЕвгенийОсипенко МаксимМелёхин ВикторТерентьев ДенисГлебов ДанилУткин ДаниилБайрамян ХоренЩетинин КириллИонов АлексейКомличенко Николай
Запасные: Прохин ДанилаГоленков ЕгорМохеби МохаммадСеменчук ДавидТугарев РоманАкбашев РоманЦулая МихаилКомаров ИванВахания ИльяПоярков НиколайМиронов АлексейСухомлинов Данила
Кержаков МихаилДуглас СантосРенан РобертЧистяков ДмитрийКараваев ВячеславЕрохин АлександрБарриос ВильмарКлаудиньоБакаев ЗелимханМантуан ГуставоКассьерра Матео
Запасные: Коваленко АлександрСергеев ИванФернандес МариоВасильев Дмитрий АлексеевичКейрос ЭдуардоАлип НуралыЭракович СтрахиньяСутормин АлексейКруговой ДанилМостовой АндрейВасютин АлександрАдамов Денис
29 июля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЗЕНИТ
Комментарии (7)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
TEREX
29 Июля 2023 в 20:08
левай..левай берих дона..)) варелка тырит рыбу у затона..))
ингерман
29 Июля 2023 в 20:06
ай упыред дави левабережных! А-ха-ха-ха! )))
TEREX
29 Июля 2023 в 20:03
ух ты.. прэсинк с певрых минут..))
TEREX
29 Июля 2023 в 20:01
ну шо..какой сурпрыс пригатовил нам варелка шэльма..))
ингерман
29 Июля 2023 в 20:07
ай бро он акромя прамашкенскава нытья ничё не можец приготовиць.. кхе-кхе! )))
TEREX
29 Июля 2023 в 20:10
ай бро..ну на адну папытку та спадобица пади..)) на многая ни притиндуит..))
ингерман
29 Июля 2023 в 19:49
ай упыред златозубыя.. да культур-мультур столишныя!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Москва Динамо Москва
3
3
2.65 3.60 2.60
Видео
Окончен
Урал Урал
Пари НН Пари НН
0
0
2.09 3.55 3.55
Видео
12 мин
Ростов Ростов
Зенит Зенит
0
0
5.40 4.30 1.60
Видео
30.07.23 в 15:00
Рубин Рубин
Оренбург Оренбург
2.25 3.65 3.10
Видео
30.07.23 в 17:30
Факел Факел
Локомотив Москва Локомотив Москва
3.10 3.60 2.27
Видео
30.07.23 в 20:00
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.10 3.50 2.31
Видео
30.07.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Сочи Сочи
1.88 3.85 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Июля
20:10 · Россия. Премьер-лига
Деменко ожидает много голов в южном дерби «Краснодара» и «Сочи»
20:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» уступил «Соколу»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Думаю, сегодня увидим Фернандеса и Эраковича»
19:55 · Россия. Премьер-лига
«Урал» в четвёртый раз подряд не смог забить «Пари НН»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Две последние недели наигрывали других игроков, вчера ещё»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Тихий: «Не сказать, что команда совсем рада результату»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Захарян в третий раз в карьере оформил «гол+пас» в матче РПЛ
19:44 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» высказались о возможном подписании Оздоева
19:41 · Россия. Премьер-лига
Смолов забил девятый гол «Крыльям» в РПЛ, столько же он забивал только одному клубу
19:35 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Кокорину нужно вернуться в РПЛ 1
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 7
19:29 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Динамо» не надо делать поспешных решений, победы придут»
19:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой прокомментировал ничью «Динамо» и «Крыльев Советов»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Терёхин — о возможной отставке Лички: «Надо дать время человеку»
19:11 · Россия. Премьер-лига
​ФИФА может снова наложить трансферный бан на «Ростов»
Все новости
Рекомендуем