«Ростов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Во втором туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - Зенит
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Протокол игры
Песьяков Сергей•Чернов Евгений•Осипенко Максим•Мелёхин Виктор•Терентьев Денис•Глебов Данил•Уткин Даниил•Байрамян Хорен•Щетинин Кирилл•Ионов Алексей•Комличенко Николай
Кержаков Михаил•Дуглас Сантос•Ренан Роберт•Чистяков Дмитрий•Караваев Вячеслав•Ерохин Александр•Барриос Вильмар•Клаудиньо•Бакаев Зелимхан•Мантуан Густаво•Кассьерра Матео
29 июля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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