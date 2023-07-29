Габулов: «Черчесов - топ-тренер, он усилит чемпионат России»

Бывший голкипер сборной России и московского «Динамо» Владимир Габулов поделился мнением о возможном возвращении Станислава Черчесова в РПЛ.

«Черчесов улучшит и усилит нашу лигу. Он - топ-тренер. Будет ли это? Время покажет. Но мне кажется, сейчас он больше нацелен на международную карьеру», - передает слова Владимира издание «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял эту команду с декабря 2021 года. В середине текущего месяца российский специалист был отправлен в отставку из-за провала в квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде «Ференцварош» сенсационно уступил фарерскому «Клаксвику» (0:0, 0:3).