«Динамо» нацелилось на полузащитника «Бенфики»

28-летний португальский полузащитник Чикиньо, выступающий на родине за лиссабонскую «Бенфику», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, в подписании игрока заинтересовано московское «Динамо». Кроме «бело-голубых», заполучить Чикиньо в свои ряды хотят итальянские и турецкие клубы.

Полузащитник выступает за «Бенфику» с лета 2018 года. Он принял участие в 109 поединках за лиссабонскую команду, отметившись девятью голами и десятью результативными передачами.

Контракт футболиста рассчитан до середины следующего года, а его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.