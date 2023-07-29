«Фламенго» отказался от покупки Клаудиньо

Хавбек петербургского «Зенита» Клаудиньо не перейдет во «Фламенго», об этом рапортуют журналисты Globo. Бразильская сторона свернула переговоры из-за финансовых требований «сине-бело-голубых».

По сведениям источника, российский клуб запросил за футболиста 25 миллионов евро. Это сумма оказалась неподъемной для «Фламенго». Бразильцы были готовы заплатить за Клаудиньо не более 15 миллионов.

26-летний южноамериканец пополнил ряды «Зенита» летом 2021 года, перебравшись из «Брагантино». За петербургский коллектив Клаудиньо сыграл 64 поединка, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей и 17 результативных передач.