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«Фламенго» отказался от покупки Клаудиньо

29 Июля 2023 • 07:56 Комментировать (1)

Хавбек петербургского «Зенита» Клаудиньо не перейдет во «Фламенго», об этом рапортуют журналисты Globo. Бразильская сторона свернула переговоры из-за финансовых требований «сине-бело-голубых».

По сведениям источника, российский клуб запросил за футболиста 25 миллионов евро. Это сумма оказалась неподъемной для «Фламенго». Бразильцы были готовы заплатить за Клаудиньо не более 15 миллионов.

26-летний южноамериканец пополнил ряды «Зенита» летом 2021 года, перебравшись из «Брагантино». За петербургский коллектив Клаудиньо сыграл 64 поединка, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей и 17 результативных передач.

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Зенит Фламенго Клаудиньо трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Cruyff
29 Июля 2023 в 08:41
теперь Зениту бразильский рынок будет не подъёмным многие команды в знак солидарности да и сами игроки не захотят переходить в Зенит
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