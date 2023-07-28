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​Неценко: «Какая из Захаряна замена Милинковичу-Савичу, если он толком не играл в прошлом сезоне»

28 Июля 2023 • 23:50 Комментировать

Известный комментатор Александр Неценко высказался насчёт слухов, которые связывают полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна с «Лацио». У Неценко спросили, имеет ли Захарян шансы стать звездой римских «орлов».

По мнению Немецко, Арсен Захарян не сможет в «Лацио» стать заменой для Сергея Милинковича-Савича.

«Вы представляете Захаряна подменой Милинковичу-Савичу? Это смешно. Давайте серьёзно: какая из Захаряна замена Милинковичу-Савичу, если Захарян толком не играл в прошлом сезоне», - сказал Неценко, чьи слова приводит sport24.

Неценко отметил, что пока Захарян не выступает так, чтобы стать звездой в составе «Лацио».

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает 20-летнего Арсена Захаряна в 15 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Динамо Москва Александр Неценко Арсен Захарян
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