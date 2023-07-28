Агент полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля Родриго Лопес специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о переговорах его клиента с «Атлетико Паранэнсе».

«Переговоры с «Атлетико Паранаэнсе»? Сейчас сложно говорить о чем-то. Пока нет понимания по тому, что будет», - рассказал Лопес нашему корреспонденту.