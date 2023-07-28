Агент полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля Родриго Лопес специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о переговорах его клиента с «Атлетико Паранэнсе».
«Переговоры с «Атлетико Паранаэнсе»? Сейчас сложно говорить о чем-то. Пока нет понимания по тому, что будет», - рассказал Лопес нашему корреспонденту.Напомним, в последние дни сообщалось, что Карраскаль близок к тому, чтобы отправиться в Бразилию. Получить к себе 25-летнего колумбийца планирует «Атлетико Паранаэнсе», уже якобы предложивший «армейцам» 7 млн евро и 30 процентов от следующей продажи за футболиста.
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