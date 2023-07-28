Радимов: «В Краснодаре «Сочи» ожидает серьёзный экзамен»

Бывший российский футболист Владислав Радимов оценил игру «Сочи» по прошествии двух официальных матчей в новом сезоне. Напомним, в первом туре РПЛ южане обыграли дома «Балтику» (2:0), а на неделе в Кубке России – «Факел» в гостях – 3:1.

«Сочи» на старте мне очень понравился. Теперь в Краснодаре их будет ждать серьезный экзамен. Но сказать, что после победы над «Динамо» «Краснодар» — однозначный фаворит, я не могу. Жду много голов, произойдёт, что угодно», - делится Радимов с «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» - «Сочи» пройдёт в рамках второго тура РПЛ 30 июля, это воскресенье.