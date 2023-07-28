Орещук: «Динамо» необходимо продать Захаряна сейчас»

Футбольный агент Роман Орещук уверен, что столичному «Динамо» необходимо продать Арсена Захаряна этим летом, иначе «бело-голубые» потеряют деньги, которые могут за него выручить.

«Захарян остаётся на следующий сезон – уйдёт следующим летом свободным агентом, клуб потеряет инвестиции. Почему довели дело до ситуации, когда через девять месяцев у футболиста заканчивается контракт, спрашивать надо не у меня», - рассказывает Орещук «РИА Новости».

Текущий контракт 20-летнего игрока атаки с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года. По последним слухам, футболистом интересуются в римском «Лацио».