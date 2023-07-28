​Легенды России обыграли звёзд Африки

В рамках саммита Россия – Африка состоялся футбольный матч между российскими легендами и африканскими звёздами. За команду России выступили многие известные в прошлом футболисты, в частности Дмитрий Сычёв, Владимир Габулов, Александр Анюков, Роман Широков и Евгений Алдонин.

Легенды России отпраздновали победу со счётом 4:3. Матч проходил в формате двух таймов по полчаса.

Стоит отметить, что игру между командами России и Африки принимал стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Добавим, что 29, 30 и 31 июля пройдут матчи второго тура Российской премьер-лиги.