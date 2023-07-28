​Селюк: «Кому интересно смотреть матч «Нижний Новгород» - «Факел», где играет один косой серб?»

Известный агент Дмитрий Селюк хотел бы, чтобы в России футболисты из некоторых стран не считались легионерами.

По словам Селюка, любые ограничения способствуют проблемам. Агент отметил, что в Европе представители Африки не считаются легионерами. Селюк считает, что если бы, например, игроки из Китая не были бы легионерами в российском футболе, то сюда могли бы зайти китайские спонсоры и телевидение, что позволило бы клубам больше зарабатывать.

«Кому интересно смотреть матч «Нижний Новгород» - «Факел», где играет один косой серб? Играть будут те, кто лучше. Безусловно, преференции будут для российских игроков. А сегодня играют одни россияне и что? Сборная не может выиграть у Таджикистана», - сказал Селюк, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Добавим, что матчи второго тура чемпионата России пройдут 29, 30 и 31 июля. Титул Премьер-лиги в этом сезоне снова защищает «Зенит».