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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Селюк: «Кому интересно смотреть матч «Нижний Новгород» - «Факел», где играет один косой серб?»

28 Июля 2023 • 22:34 Комментировать

Известный агент Дмитрий Селюк хотел бы, чтобы в России футболисты из некоторых стран не считались легионерами.

По словам Селюка, любые ограничения способствуют проблемам. Агент отметил, что в Европе представители Африки не считаются легионерами. Селюк считает, что если бы, например, игроки из Китая не были бы легионерами в российском футболе, то сюда могли бы зайти китайские спонсоры и телевидение, что позволило бы клубам больше зарабатывать.

«Кому интересно смотреть матч «Нижний Новгород» - «Факел», где играет один косой серб? Играть будут те, кто лучше. Безусловно, преференции будут для российских игроков. А сегодня играют одни россияне и что? Сборная не может выиграть у Таджикистана», - сказал Селюк, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Добавим, что матчи второго тура чемпионата России пройдут 29, 30 и 31 июля. Титул Премьер-лиги в этом сезоне снова защищает «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк лимит на легионеров РПЛ
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