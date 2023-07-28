Терёхин: «В Самаре играть всегда сложно»

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин порассуждал о матче, что откроет второй тур нового сезона РПЛ. А именно об игре самарских «Крыльев Советов» и столичного «Динамо».

«Конечно, хотелось бы победы «Динамо». Посмотрим, в Самаре всегда тяжело играть. Но основа динамовцев приедет в хороших кондициях, так как для этого и была проведена ротация в Кубке», - делится Терёхин с «Матч ТВ».

Напомним, что на неделе «Динамо» провело матч первого тура группового этапа Кубка России против «Пари НН». Игра завершилась вничью – 1:1, в серии пенальти сильнее оказались нижегородцы. На игру наставник «бело-голубых» Марцел Личка выставил резерв.