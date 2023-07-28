Новичок «Крыльев» заявил, что им интересовались почти все клубы РПЛ

Новичок самарских «Крыльев Советов», молодой форвард Егор Карпицкий рассказал, что им интересовались практически все клубы РПЛ. Исключением стали лишь клубы первой тройки по итогам прошлого сезона.

«Мной интересовались «Краснодар», «Ахмат». Также были «Оренбург», «Ростов». Все команды РПЛ, кроме «Спартака», ЦСКА и «Зенита». Приехал на сборы к «Крыльям», в конце последнего дня Осинькин сказал – я их устраиваю», - делится футболист в эфире «Матч-Премьер».

Напомним, что Карпицкому всего 19 лет, предыдущим клубом молодого игрока из Беларуси был солигорский «Шахтёр». В 13 матчах Высшей лиги страны нападающий оформил в 2023 году 12 голов.