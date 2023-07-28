Генич: «Зенит» дожмёт «Ростов» во втором тайме»

Известный футбольный комментатор Константин Генич уверен, что питерский «Зенит» одержит победу над «Ростовом» в матче второго тура нового сезона РПЛ. И сделает это во втором тайме, когда игроки команды хозяев поля устанут.

«Мы видели, как последние 20-25 минут «Ростову» было очень сложно в двух матчах сезона. Новички есть, но они сидят на трибунах и помочь своей команде не могут. Из-за короткой скамейки «Ростов» просядет во втором тайме, «Зенит» этим воспользуется», - цитирует Генича Sport24.

Напомним, что «Ростов» и «Зенит» встретятся завтра, 29 июля. Матч пройдёт на «Ростов Арене».