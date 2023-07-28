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Генич: «Зенит» дожмёт «Ростов» во втором тайме»

28 Июля 2023 • 21:56 Комментировать
Ростов
...
Зенит
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Через 21 ч. 45 мин.

Известный футбольный комментатор Константин Генич уверен, что питерский «Зенит» одержит победу над «Ростовом» в матче второго тура нового сезона РПЛ. И сделает это во втором тайме, когда игроки команды хозяев поля устанут.

«Мы видели, как последние 20-25 минут «Ростову» было очень сложно в двух матчах сезона. Новички есть, но они сидят на трибунах и помочь своей команде не могут. Из-за короткой скамейки «Ростов» просядет во втором тайме, «Зенит» этим воспользуется», - цитирует Генича Sport24.

Напомним, что «Ростов» и «Зенит» встретятся завтра, 29 июля. Матч пройдёт на «Ростов Арене».
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Константин Генич
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