Сутормин: У «Зенита» есть проблемы из-за ухода Кузяева

Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Матч с ЦСКА во многом показал, что у нас пока есть определенные проблемы с тем, что Далер от нас ушел. Какие качества есть у Далера? Черновые, чуть незаметные для обывательского взгляда», — цитирует Сутормина пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Футболист отметил, что черновые качества очень важны, ведь именно из мелких деталей складывается результат.

Напомним, «Зенит» не смог обыграть ЦСКА (0:0) в основное время в матче за Суперкубок России, но в серии пенальти сильнее оказалась команда Сергея Семака.

Добавим, 30-летний Кузяев этим летом покинул «Зенит» свободным агентом и присоединился к французскому «Гавру».

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался об уходе хавбека