Муту – о Руслане Нигматуллине: «Думал, будет тренером и свяжет жизнь с футболом»

Бывший румынский форвард, а ныне тренер Адриан Муту удивился, что его бывший одноклубник в лице Руслана Нигматуллина не связал жизнь с футболом, а стал ди-джеем.

«Вы меня удивили, я не думал, что его жизнь настолько поменялась. Казалось, станет главным тренером или с вратарями будет работать. В общем, останется в футболе», - рассказал Муту «Спорт-Экспрессу», добавив, что уже много лет не общался с Нигматуллиным.

Муту и Нигматуллин вместе тренировались в итальянской «Вероне» - это произошло 21 год назад, в 2002 году.

Ранее Муту заявил, что российский форвард Александр Кокорин ещё может возродить карьеру в Италии.