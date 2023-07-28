Гафин: «К Сазонову есть интерес от множества клубов, в том числе и от «Лиона»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможном уходе защитника Сабы Сазонова в «Лион».

«К Сазонову есть интерес от множества клубов, в том числе и от «Лиона», — заявил Гафин «Спорт-Экспрессу».

Однако функционер добавил, по его информации, а также по информации СМИ, «Лион» на данный момент не может оформлять трансферы из-за финансовых ограничений.

Ранее сообщалось, что «Лион» выкупит контракт Сазонова у «Динамо» за три миллиона евро. Отмечалось, что армянский игрок подпишет с французским клубом пятилетний контракт.

Накануне стало известно, что Сазонов не сыграет с «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ, который пройдет 29 июля.