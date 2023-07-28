Неценко: «От перехода Фернандеса в «Зенит» пострадали только болельщики ЦСКА»

Российский спортивный комментатор Александр Неценко полагает, что от перехода защитника Марио Фернандеса в «Зенит» пострадали только болельщики ЦСКА, для которых такое действие бразильца стало предательством.

«Единственный, кто пострадал при переходе Фернандеса в «Зенит» — это болельщики ЦСКА. Вправе ли они считать его предателем? Безусловно. Тут даже не о чем спорить», - рассказал Неценко Sport24.

Напомним, с 2012 по 2022 годы Фернандес выступал в столичном ЦСКА.

Неценко добавил, что главный тренер «армейцев» Владимир Федотов, судя по всему, не сильно был заинтересован в возвращении бразильца с российским паспортом в команду.

«У него есть Милан Гайич, который был третьим по игровому времени в прошлом сезоне. А «Зенит» за копейки получает адаптированного к РПЛ игрока», - заключил эксперт.