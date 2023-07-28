В «Динамо» сообщили, что Захарян будет в заявке на матче с «Крыльями Советов» — игроком интересуется «Лацио»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился комментарием о будущем хавбека команды Арсена Захаряна.

«Спортивный директор «Лацио» сказал, что «Динамо» хочет слишком много за Захаряна? Ну вот видите, поэтому ответ очень простой на ваш вопрос: завтра Арсен будет в составе «Динамо». Это значит, что он игрок «Динамо», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 20-летний Захарян принял участие в двух матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Завтра, 29 июля, «Динамо» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Начало матча запланировано на 15:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляция встречи.