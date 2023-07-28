Головин оформил дубль за «Монако» в товарищеском матче

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в товарищеской игре против середняка итальянской Серии А – «Болоньи». Матч в итоге завершился со счётом 3:2, а свои голы россиянин оформил благодаря двум выстрелам в дальний угол ворот.

Напомним, что новый сезон монегаски начинают 13 августа. В этот день в первом туре Лиги 1 команда встретится с «Клермоном» в гостях.

Для Головина сезон станет уже шестым подряд в составе «Монако», российский футболист выступает за этот клуб с лета 2018 года – уже почти ровно пять лет.