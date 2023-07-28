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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Неценко рассказал, кто может стать лучшим бомбардиром РПЛ

28 Июля 2023 • 20:50 Комментировать
Ростов
...
Зенит
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Через 21 ч. 48 мин.

Известный комментатор Александр Неценко поделился мнением о том, кто станет лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата России.

«Думаю, этого игрока еще нет в РПЛ. Его купит «Зенит», который будет бороться за титул и больше всех забивать и, соответственно, этот игрок будет претендовать на статус лучшего бомбардира», — передает слова Неценко Sport24 со ссылкой на телеграм-канал БЕТСИТИ.

Эксперт добавил, что в борьбе за звание лучшего голеадора могут быть Промес, Кордоба, Дзюба и Чалов, если никто не сбавит обороты.  

Напомним, по итогам чемпионата России – 2022/23 лучшим снайпером стал бывший нападающий «Зенита» Малком Филипе, который забил 23 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Артём Дзюба Фёдор Чалов Джон Кордоба Александр Неценко Квинси Промес
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