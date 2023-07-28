Терёхин: «Черчесов будет востребован в РПЛ»

Бывший игрок столичного «Динамо» Олег Терёхин поделился мнением о возможном возвращении экс-наставника «Ференцвароша» Станислава Черчесова в Российскую премьер-лигу.

«Такой специалист как Черчесов будет востребован. Если кто-то будет неудачно работать, то Черчесов будет главным кандидатом в любую команду РПЛ», — приводит слова Терёхина портал Legalbet.

Напомним, 59-летний Черчесов был главным тренером венгерского «Ференцвароша» с декабря 2021 года по июль 2023 года.

Ранее российский тренер возглавлял «Спартак», «Динамо», «Амкар», «Ахмат», сборную России и другие команды.