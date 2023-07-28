Малком начал тренировки в составе «Аль-Хиляля»

Бывшая звезда питерского «Зенита» Малком Филипе приступил к тренировкам в составе саудовского «Аль-Хиляля», куда он перешёл за 60 млн евро. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, что «Аль-Хиляль» официально представил бразильца в минувшую среду. Игрок подписал трудовое соглашение на срок в четыре года, выступать в новой команде бывший зенитовец будет под 77-м номером.

Играть в новой команде Малком будет с такими футболистами как Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Калиду Кулибали.

Ранее знаменитый футбольный агент Паулу Барбоза порассуждал о том, как «Зенит» сможет заменить уехавшую в Саудовскую Аравию звезду.