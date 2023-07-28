Сазонов не сыграет с «Крыльями Советов»

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов не сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в ближайшем официальном матче столичного клуба в рамках РПЛ.

«Саба Сазонов не сыграет в матче с «Крыльями Советов» ввиду микротравмы», - рассказали «РИА Новости» в пресс-службе «бело-голубых».

Напомним, что в последнее время грузинского и российского футболиста активно сватают в «Лион». По слухам, французский клуб готов предложить динамовцам 3 млн евро за игрока, а многие российские эксперты уверены, что потеря защитника не станет для «Динамо» катастрофой.

«Лион» близок к покупке игрока «Динамо»