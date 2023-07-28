Неценко уверен, что Дзюба забьёт больше Смолова

Российский спортивный комментатор Александр Неценко уверен, что форвард «Локомотива» Артём Дзюба окажется результативнее Фёдора Смолова из «Динамо» в недавно стартовавшем футбольном сезоне.

«У Дзюбы хорошая поддержка, на него играет вся команда, в отличие от Смолова – сейчас он действует из глубины. Есть нюанс: Артём великолепно играет тогда, когда ему есть что доказывать, ему нужны стимулы», - рассуждает Неценко для портала Sport24.

Эксперт добавил, что преимущество Дзюбы в бомбардирской дуэли опытных форвардов будет небольшим, но он её выиграет.

Во втором туре РПЛ «Локомотив» отправится в гости к «Факелу», «Динамо» - к самарским «Крыльям Советов».