Алексей Попов посоветовал Дзюбе ехать в Саудовскую Аравию

Бывший защитник пермского «Амкара» и казанского «Рубина» Алексей Попов уверен, что Артём Дзюба ничего не потеряет, если продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

«100% надо ехать туда, если будет предложение. Во-первых, там теперь много звёзд, а во-вторых, о нём снова все заговорят», - рассказал Попов Legalbet.

Эксперт пояснил, что не знает, насколько обеспеченный сейчас Дзюба, но заверил, что чемпионат Саудовской Аравии прямо сейчас по уровню будет не хуже РПЛ.

«Стоит поехать и попробовать себя в другой среде, там и денег навалят», - добавил Попов.

С зимы 2023 года Дзюба является игроком московского «Локомотива».