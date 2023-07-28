Зайнутдинов: «Качество поля в Оренбурге стало хуже»

Универсал ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов оценил качество поля в Оренбурге. Напомним, что на неделе «армейцы» Москвы камня на камне не оставили от местного «Оренбурга» в рамках группового этапа Кубка России – матч завершился со счётом 6:0.

«Оренбурге тяжело играть. Мне показалось, что поле стало хуже: будто крошки стало больше. Ну и жара, конечно, тоже не шла на пользу обеим командам. Было непросто: искусственное поле, горели ноги», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что в прошедшем матче Зайнутдинов отметился забитым голом.

«Но жаловаться не хочется, отмечу, что в ЦСКА великолепная молодежь», - заключил футболист.

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