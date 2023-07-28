Бывший главный тренер индийского «Мохаммедана», сербских «Радничков» и других команд Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил о том, что готов к работе с клубом из Первой лиги.

«Почему нет? Любой тренер приходит в команду, и он должен показать и доказать свою состоятельность и дать результат, чтобы тебя заметили. Не зазорно принять команду ФНЛ даже в середине турнирной таблице, чтобы проявить себя. Было бы интересно, но я думаю, надо в какие-то кабинеты заходить, знакомиться, общаться. У меня таких ситуаций нет», — сказал Чернышов.

Последним местом работы Чернышова стал клуб «Раднички». 55-летний специалист покинул белградский клуб и в данный момент находится в поиске работы.