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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов объяснил, почему провалившиеся российские тренеры легко находят работу в РПЛ эксклюзив

28 Июля 2023 • 19:55 Комментировать

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» высказался о том, почему некоторые российские тренеры, провалившиеся в командах, легко находят новый клуб для работы.

«Вы знаете, я общаюсь каждый день по поводу дальнейшего трудоустройства, но далее либо меня условия финальные не устроили, что предлагалось, где-то клуб сделал ставку на тренера из другой страны. Поэтому каждый день происходит какое-то общение, но действительно интересного, где бы я хотел оказаться, такого нет.

Даже не в плане зарплаты, а целей в клубе. Что хотят, какое видят будущее команды, какие вообще задачи. Вот чего хотелось бы. Ждём. Тренер когда не работает, он в режиме ожидания.

Общались ли со мной этим летом российские команды? Нет. Здесь вообще какой-то глушняк. Я не понимаю в чём дело. У нас иногда смотришь на тренеров, которые провалились в прошлом году в некоторых командах, они идут даже на повышение! Для меня эта ситуация непонятна. Люди в руководстве не понимают результаты, не изучают, как тренер работал в предыдущем клубе. Некоторые вещи мне непонятны.

Я-то понимаю, что ты должен находиться здесь, быть в тусовке и должен иметь связи, где-то ходить, светиться. Может кто-то из политиков или бизнесменов может продвинуть. За счёт этого и получают работу, даже не имея результатов. Поэтому в России нет никакого общения», — сказал Чернышов.  


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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Чернышов РПЛ
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